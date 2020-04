LA STORIA

ADRIA Nadia la prima polesana guarita dal Covid 19 è tornata a casa. Comunità di Bottrighe in festa, per ora su social, per il felice ritorno, in famiglia, di Nadia Rina Renesto, prima polesana guarita completamente dal coronavirus.

La 69enne Nadia, già operaia in un'azienda tessile del paese, è molto conosciuta a Bottrighe, popolosa frazione di Adra. E' da sempre impegnata nelle tante iniziative di solidarietà promosse nella realtà della sinistra Po. Casalinga e nonna, frequenta i negozi della zona e non ha idea in che modo abbia potuto contrarre il virus del Covid 19. Quaranta giorni di ricovero, un'odissea, dopo tre accessi al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli di Adria, prima di passare al reparto malattie infettive dell'ospedale di Rovigo e di seguito in semi intensiva pneumologica dello stesso nosocomio rodigino. Ha quindi proseguito le cure riabilitative all'ospedale di Adria.

L'ACCOGLIENZA

Il ritorno a casa, nella sua abitazione di via Vittorio Veneto, è avvenuto nelle giornata di martedì. Ad accoglierla, a braccia aperte, tra lacrime di gioia, il marito Liviano Bondesan e le tre figlie Roberta, Monica ed Isabella. Graditissima la sorpresa dell'amico di famiglia, Giuliano Girotto, socio del marito della signora Nadia della Gibo torniture di Bottrighe. Girotto ha fatto preparare uno striscione Bentornata a casa Nadia che è stato appeso sulla cancellata di casa, con un contorno di tanti colorati palloncini.

BE NTORNATA NADIA

Bentornata Nadia, sei tornata ancora più forte recitava invece un altro striscione preparato da Patrizia, collega di lavoro della figlia Monica. Nei social, appena si è saputo la lieta notizia, si è scatenato un susseguirsi di auguri da parte dell'intera realtà frazionale e non solo.

«E' stata un'esperienza che non auguro a nessuno- ha detto commossa Nadia al telefono - soprattutto perché sei sola in tutta la durata della degenza. Non puoi comunicare con nessuno e non puoi vedere nessuno, se non con il personale medico e paramedico».

LA TESTIMONIANZA

Molti i momenti di sconforto. «Ci sono stati momenti di sconforto- racconta la signora - ma in cuor mio ho sempre sperato che la situazione si evolvesse nel migliore dei modi, avendo fiducia dei medici e di tutto il personale, sia dell'ospedale di Rovigo, sia di quello di Adria».

Ed ancora «I sanitari che mi hanno curato sono stati molto umani- sottolinea Nadia- professionalmente preparati, bravissimi nonché gentilissimi. A loro il mio infinito ringraziamento. Ringrazio infine i vari amici di famiglia, in particolare la signora Paola, grazie ai quali, i miei familiari riuscivano ad avere notizie molto aggiornate sul mio stato di salute».

