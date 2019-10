La zia della bambina: «Pronta a chiedere l'affidamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA«Voglio l'affidamento di mia nipote. Mi sono già rivolta a un legale e giovedì tornerò ad Adria per restarci e seguire le pratiche necessarie». E' determinata Deborah Lazzari, sorella minore di Giulia, dopo aver appreso che la nipote è stata affidata ai servizi sociali. Farà di tutto per cambiare questa situazione ed ha anche chi è pronto ad aiutarla. «Non c'era bisogno di questo affidamento. Ci sono un sacco di parenti che le vogliono bene e sono pronti a prenderla con sé», assicura l'amico di famiglia Thomas. Lui non è un...