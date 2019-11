CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAROVIGO «È un onore essere qui, Rovigo è la mia città». Molto più di un semplice taglio del nastro per Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato che ieri ha inaugurato Palazzo Angeli, nuova sede distaccata dell'università di Giurisprudenza di Ferrara. È stato un tuffo nei ricordi, nelle emozioni e nelle suggestioni della prima donna nella storia a ricoprire la seconda carica dello Stato.L'OMAGGIO DELLA CITTÀCasellati è nata a Rovigo e ha risieduto per anni proprio in via Angeli, davanti a quel palazzo. A...