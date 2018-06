LA VINCITA ROVIGO Sono stati vinti a Rovigo oltre 33mila euro con il SuperEnalotto,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VINCITAROVIGO Sono stati vinti a Rovigo oltre 33mila euro con il SuperEnalotto, grazie a un 5 giocato alla tabaccheria Roverella. Dopo l'estrazione di sabato, il vincitore s'è già presentato ieri in via Laurenti per avere informazioni su come riscuotere la vincita. Il titolare della tabaccheria, Nicola Marino, mantiene il più stretto riserbo sull'identità del vincitore, che incasserà i 33mila euro grazie ai numeri 32, 41, 51, 61 e 86 giocati in due combinazioni da 1 euro l'una. In pratica, ha moltiplicato i due euro spesi per 16mila...