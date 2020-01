LA VICENDA

ROVIGO L'incubo prende forma sotto l'albero, alla vigilia di Natale. E la fine dei lavori è accompagnata, ancora oggi, da un grosso punto interrogativo. Diverse famiglie prigioniere, dopo la chiusura al traffico in via Argine Sinistro. Siamo lungo l'argine del Canalbianco, tra il ponte del Passo, vicino all'Interporto e quello di Bosaro, sulla sempre trafficata Statale 16. Famiglie che si sentono dimenticate dalle istituzioni, dai tre Comuni dove risiedono, che puntano il dito contro le Amministrazioni, il Genio Civile e il Consorzio di bonifica.

Tutto nasce da un dissesto della riva. Viene quindi emessa un'ordinanza, per effettuare i lavori nel tratto di territorio compreso tra le località Balladore e Ponte Passo. «Siamo bloccati, prigionieri nelle nostre case, non riusciamo a portare i bambini all'asilo, siamo letteralmente infuriati». I residenti fanno gioco di squadra, ma si sentono rimpallati. Secondo Emilietta Astolfi, le autorità stanno facendo spallucce: «Siamo andati dalla Polizia locale di Rovigo e ci hanno riferito che la competenza è del Consorzio di bonifica, che puntualmente ci ha rimandato al Genio civile». Valentino Perlari è tra i più agguerriti: «Non abbiamo mai visto il testo dell'ordinanza, meritiamo rispetto. I problemi in questa strada sono innumerevoli e si trascinano da tempo, l'unica asfaltatura risale a 35 anni fa e poi non ci sono più stati interventi. Non c'è il guardrail, non ci sono le strisce, l'illuminazione è inesistente».

Oltre il danno, la beffa: «Le chiatte lungo il Canalbianco continuano a passare a una velocità incredibile, dal 27 dicembre a oggi ne ho contate sette. Fanno rumore, vibrano i tetti delle nostre abitazioni e alcune tegole sono perfino cadute»m, dice Valentino. Poi indica il fiume e scuote la testa: «Sono nato qui nel 1954, sono affezionato a questo posto, qui è cresciuta la mia famiglia, non ce ne siamo mai andati. Mi faccio portavoce del malessere degli altri residenti: è dura andare avanti così».

Nella mattinata di martedì, sono proseguiti i rilievi al ponte e lungo l'argine, che hanno visto impegnati operai e topografi. I nuclei familiari risiedono nei territori comunali di Rovigo, Arquà Polesine e Bosaro.

Ecco la testimonianza di Vincenzina Mastrosimone: «Ho pagato 285 euro di abbonamento annuale per il servizio autobus di mia figlia e adesso sono costretta ad accompagnarla a scuola tutte le mattine e poi naturalmente la vado a riprendere. Mio figlio, per recarsi al lavoro deve fare ogni giorno una decina di chilometri in più. Questa situazione - tuona - ormai dura da venti giorni, non abbiamo ricevuto nessuna rassicurazione, non si muove nulla. Siamo stanchi».

Oltre a bambini, genitori e nonni, in questa zona ci sono alcune attività produttive e il ristorante Vento di Supa, danneggiate dalla chiusura di via Argine Sinistro. Quasi una maledizione per il ristorante, che aveva traslocato alcune settimane fa dalla vicina provincia di Ferrara dopo gli ingenti danni provocati dalla piena del Po e ora si ritrova con la strada chiusa al traffico. L'auspicio finale della residente Lucia: «Credo che i lavori di sistemazione dureranno parecchio tempo. Speriamo, almeno, vengano fatti bene e non ci siano più problemi».

