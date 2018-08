La vicenda Moggi finisce sul tavolo del Coni nazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Non si fermano gli eventi sulla vicenda della presenza di Luciano Mggi a Rovigo, invitato dal Comune sotto il logo del Coni.In merito alla serata in cui è stato ospite l'ex dirigente della Juventus in piazza Vittorio Emanuele, il Coni regionale, secondo anche quanto ha riportato l'edizione del Tg3 di ieri pomeriggio, ha inoltrato un fascicolo legato a Big Luciano all'ufficio legale del Coni nazionale a Roma.VIE GIUDIZIARIEÈ probabile che con questa procedura interna, gli avvocati romani del Comitato olimpico nazionale italiano...