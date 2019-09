LA VERTENZA ROVIGO Con la delibera approvata all'unanimità ieri sera dal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAROVIGO Con la delibera approvata all'unanimità ieri sera dal consiglio comunale, Palazzo Nodari si impegna a sostenere le azioni dei lavoratori di Ecolab e delle rappresentanze sindacali per la tutela dei posti di lavoro e la continuità aziendale. Il testo della delibera arriverà anche sui banchi di Provincia, Regione e Ministeri competenti per trovare soluzioni alla messa in mobilità, con il licenziamento collettivo dei 43 lavoratori dello stabilimento di viale del Lavoro.CONSIGLIO MONOTEMATICOIl consiglio comunale...