La vera missione del Censer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCELTAROVIGO Sarà una delle decisioni sofferte della prossima amministrazione, ma anche degli altri soci del Censer, pubblici e privati, quella di dire sì o no alla cessione della fiera per ospitare il tribunale.Sofferta perché si incrociano importanti necessità, ma la questione non può essere scissa, come dice il prefetto, su un piano politico e uno economico e commerciale. Non può perché va ricordato cosa sia il Censer, una società pubblico-privata nata per ristrutturare l'ex zuccherificio e farvi la fiera della città. Oggi è...