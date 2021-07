Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PARTECIPATEROVIGO Un doppio giro di nomine che ha reso ancora più incandescente il già caldo clima politico polesano. Nulla, tuttavia, che non fosse già stato preventivato. Alla mattina, infatti, la scelta del nuovo consiglio di amministrazione di Asm spa, la partecipata a l100% del Comune di Rovigo, è andata avanti senza intoppi per il sindaco Edoardo Gaffeo nell'assemblea che ha approvato anche il bilancio 2020. Come già previsto, alla...