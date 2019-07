LA TRAGEDIA ROVIGO Uno schianto tremendo, poi il buio. Non ce l'ha fatta Marco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAROVIGO Uno schianto tremendo, poi il buio. Non ce l'ha fatta Marco Brunello, il 19enne residente a Santa Maria Maddalena, deceduto in seguito a uno scontro frontale avvenuto la notte tra domenica e lunedì all'imbocco del ponte sul Po.SCONTRO FRONTALEErano all'incirca le 2.15, ed il giovane stava rincasando a bordo della sua Fiat Punto, quando si sarebbe scontrato, per cause ancora al vaglio del personale delle forze dell'ordine, con una Mazda guidata da un 51enne di Lugo di Romagna appena prima del ponte sul Grande Fiume, sul lato...