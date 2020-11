LA TRAGEDIA

ROVIGO Si sono spente le speranze di riuscire a salvare il 23enne operaio che giovedì mattina è precipitato da un'altezza di circa una decina di metri mentre stava eseguendo dei lavori in quota nel montaggio di un nuovo silos all'interno dell'azienda Roana Cereali, di Valter Roana, a Sant'Apollinare. Ieri è stato infatti convocato il collegio medico per procedere all'accertamento della morte cerebrale del giovane lavoratore, Sajmir Thartori, di origini albanesi, residente a Zevio, in provincia di Verona. L'attivazione della procedura di accertamento della morte cerebrale, che ha una durata di almeno sei ore, è stata subito comunicata alla Procura, come prevedono i protocolli. Il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore Sabrina Duò, ma al momento tutte le posizioni sono ancora al vaglio e non vi sono persone iscritte al registro degli indagati. Il 23enne non è un dipendente dell'azienda di Roana, bensì di una ditta di montaggio silos.

L'INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione sarebbe salito su una trave del capannone che sorge a fianco della struttura sulla quale erano in corso il lavori e sarebbe poi caduto di sotto. Il grave incidente è avvenuto attorno alle 10 di giovedì mattina e, fin dai primi momenti, le sue condizioni sono apparse gravissime, tanto che era stato allertato anche l'elisoccorso. È stata però poi l'ambulanza, accorsa sul luogo dell'infortunio sul lavoro insieme all'automedica, a trasportarlo all'ospedale di Rovigo in codice rosso, dopo che il medico gli ha praticato manovre rianimatorie e il massaggio cardiaco direttamente sul posto. Degli accertamenti si sono occupati i tecnici dello Spisal, che non hanno disposto alcun sequestro.

