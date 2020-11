LA TRAGEDIA

ROVIGO È morto in ospedale, la notte scorsa, Giacomo Magaraggia, figlio di Roberto, giornalista, ex presidente della società partecipata As2. Giacomo, che aveva solo 34 anni, era stato colpito da febbre nei giorni scorsi e da un malore che lo aveva spinto, nella giornata di venerdì, a rivolgersi al pronto soccorso. Nella notte tra venerdì e sabato la situazione è precipitata e, nonostante le cure della terapia intensiva, non si è ripreso fino al decesso avvenuto intorno a mezzanotte.

PROTOCOLLI COVID

Secondo le verifiche fatte in ospedale, a seguito dei protocolli Covid-19 che prevedono il tampone in caso di febbre, era negativo al virus. Esito confermato da più tamponi effettuati di recente. Le cause del repentino peggioramento della situazione perciò andranno chiarite nei giorni a venire. Giacomo è stato stroncato da un malore improvvisamente, gettando nello sconforto la famiglia e centinaia di amici che lo amavano. Era un giovane dinamico, circondato da amici, lavorava da circa cinque anni a Padova alla Sistemi Territoriali, società della Regione Veneto che si occupa di realizzazione e gestione di infrastrutture civili ferroviarie. Sul posto di lavoro c'erano stati episodi di positività, ma Giacomo era in smart working.

GIORNI DI MALESSERE

Giacomo viveva a Rovigo e da qualche giorno accusava dei malesseri: era seguito anche dalla mamma, medico di base specializzata in Medicina dello Sport, la dottoressa Lucia Picanza. Giacomo Magaraggia, nato nel 1986, era cresciuto nelle file della Polisportiva San Bortolo. Il calcio gli aveva fatto stringere amicizie profonde, di quelle che durano per la vita. Aveva frequentato Ragioneria a Rovigo e continuato a giocare a calcio come atleta fino ai 20 anni e poi come amatore. Aveva collezionato qualche presenza con il Duomo in Terza Categoria ed era anche appassionato di calcio a cinque come occasione per fare un po' di attività fisica e ritrovarsi con gli amici. La compagnia lo portava spesso a giocare al Don Bosco o al circolo Tre Martiri. Era stato tra i fondatori del torneo di calcio Mta, un torneo dai toni goliardici che si è giocato fino all'estate precedente al Covid. Goliardico, ma con un fine nobile perché la giornata aveva lo scopo di raccogliere fondi da devolvere all'ADMO, associazione donatori di midollo osseo.

FAMILIARI SOTTO CHOC

Oltre a centinaia di amici sconvolti, Giacomo lascia il padre Roberto, la mamma Lucia e il fratello Alberto, avvocato. Sono migliaia le persone che ieri sono state raggiunte dalla terribile notizia e che sono rimaste scosse anche per vicinanza alla famiglia che, per notorietà legata alla professione e alle relazioni sociali, è molto conosciuta in tutta la provincia. La mamma di Giacomo è stata medico di base, il papà impegnato in politica come amministratore della città, è stato più volte candidato sindaco ed è promotore di un blog, Rovigo Magazine, con spunti critiche e riflessioni quotidiane sugli avvenimenti pubblici locali.

