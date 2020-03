LA TRAGEDIA

ROVIGO C'è anche un rodigino tra le 15 vittime della casa di riposo di Merlara, che dall'8 marzo scorso è uno dei più preoccupanti focolai di Coronavirus dell'intera provincia di Padova. Nel Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan si sta consumando una vera e propria ecatombe. Tre gli ospiti deceduti tra martedì notte e ieri pomeriggio. Uno di questi era Ferruccio Zerbinati, 85 anni, di Rovigo. Il tampone fatto il 10 marzo scorso aveva dato esito negativo: il rodigino, quindi, era uno dei pochi ospiti circa una decina su un totale di 73 risparmiati, almeno in prima battuta, dal nemico invisibile che sta decimando gli anziani del pensionato. Per molti di loro, tuttavia, il contagio è avvenuto in un momento successivo, senza che ci fosse un secondo test a comprovarlo. Le condizioni di Ferruccio, ex muratore e piastrellista, sembrano essersi aggravate all'improvviso.

AGGRAVAMENTO IMPROVVISO

«La notizia della sua morte è stata una fucilata! esclama il figlio Nicola Fino a tre giorni fa stava benissimo: non aveva né febbre, né tosse. Poi ha smesso di mangiare e lo sguardo era assente. Il medico propende per cause cerebrali: mio padre aveva avuto un ictus nel 2016, da cui non si era mai ripreso del tutto. L'anno dopo è entrato in casa di riposo perché non riuscivo più a occuparmi di lui».

EX OPERAIO EDILE

Rimasto vedovo una decina di anni fa, Ferruccio viveva a Concadirame e prima della pensione aveva lavorato come muratore e piastrellista insieme al fratello. Si era sposato due volte: la prima moglie era morta giovane, la seconda invece è mancata nel 2010. Da loro ha avuto due figli: Mario, ospite degli Istituti Polesani di Ficarolo, e Nicola, che abita a Concadirame. Padre e figlio erano molto legati. A Ferruccio piaceva molto guardare la tivù insieme agli altri ospiti della casa di riposo, ma la gioia più grande restava sempre rivedere il figlio Nicola.

«Non ci vedevamo da quasi due mesi proprio per limitare i rischi di contagio spiega il figlio , ma da quando ho è scoppiata l'emergenza a Merlara telefonavo tutti i giorni per avere sue notizie. Mi dicevano che stava bene. Finché oggi (ieri, ndr) è arrivata la mazzata. Mi chiamano in tanti e a ogni telefonata piango».

GRAVE FOCOLAIO

Nicola non è il solo a trovarsi in questa situazione: sono quindici le famiglie che in soli undici giorni si sono trovate a fare i conti la perdita di un anziano parente. I più fortunati sono riusciti a salutarlo per l'ultima volta grazie a una videochiamata. L'emergenza era scoppiata il pomeriggio dell'8 marzo, quando il tampone di un'anziana ricoverata al Covid hospital di Schiavonia aveva dato esito positivo. Il giorno dopo la struttura era stata blindata: per due giorni e mezzo nessuno poteva entrare o uscire in attesa che i 72 ospiti e i 15 dipendenti in turno facessero i tamponi. La prima vittima, un 89enne di Borgo Veneto, era morta il 14 marzo all'ospedale d Schiavonia. Dei 72 ospiti (esclusa la prima anziana positiva trasferita all'ospedale), oggi ne restano soltanto 53. Gli altri sono ricoverati (5) o deceduti. Anche il personale è dimezzato: su 45 dipendenti, ben 25 sono risultati positivi al tampone e adesso sono in quarantena. I colleghi in servizio stanno sopportando turni massacranti.

PERSONALE AL COLLASSO

Per questo i vertici del pensionato e il Comune hanno più volte sollecitato le autorità politiche e sanitarie chiedendo l'invio di personale supplente e di dispositivi di protezione individuale da far indossare agli operatori. I dispositivi sono arrivati perlopiù grazie alla generosità di aziende e privati cittadini. Quanto al personale, nei giorni scorsi si è aperta la possibilità che arrivino paramedici dell'esercito. «Speriamo che questa ecatombe finisca presto», afferma sconsolata Roberta Meneghetti, presidente della struttura.

