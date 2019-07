La tragedia di Chernobyl in mostra all'ex manicomio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANZETTEROVIGO Mentre in tv è in programmazione una miniserie che in cinque episodi racconta la storia del disastro nucleare di Chernobyl e mostra il coraggio di quanti si sacrificarono per salvare l'Europa da conseguenze ben peggiori, oggi all'ex ospedale psichiatrico di Granzette aprirà la mostra multisensoriale Il silenzio assordante di Chernobyl, organizzata da I luoghi dell'abbandono in uno stabile tra quelli compresi nell'area di 16 ettari che l'associazione culturale vicentina ha in comodato d'uso dall'Ulss. L'inaugurazione, alle 14,...