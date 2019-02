La tragedia delle foibe, gli studiosi si confrontano all'Archivio di Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOROVIGO Oggi si terrà un incontro di approfondimento sulle foibe, del quale si è discusso in questi giorni. Il confine orientale: Foibe. Conoscere per non dimenticare è il titolo del convegno in programma alle 17, all'Archivio di Stato. «A oltre 70 anni dalle drammatiche vicende avvenute tra Istria, Dalmazia e Jugoslavia, è ora che la storia di queste terre sia tolta alla strumentalizzazione politica - spiega il presidente dell'Arci, Lino Pietro Callegarin, organizzatore dell'appuntamento - e lasciata a una serena...