(A. Gar.) È tornata la Chiarastella a Granzette. Da anni i volontari della Polisportiva Marzana girano per la frazione a portare gli auguri cantati alle famiglie. Le offerte saranno destinate alle attività della Polisportiva. Si tratta di sette-otto persone. Tra i veterani cantori, Giorgio Colombo, vestito da Babbo Natale, che sottolinea la filosofia del gruppo: «Cantare la Chiarastella è un sacrificio per la fatica e il freddo, ma tutto viene ripagato dai sorrisi e l'accoglienza delle famiglie. Ci sentiamo i custodi di una tradizione che da un anno all'altro potrebbe perdersi». Altro pezzo di questa storia è Renzo Girotto, da anni incaricato a costruire e portare sule spalle la stella. «La costruzione di una Chiarastella richiedeva esperienza e conoscenze che non tutti avevano. La materia prima era la canavera, una canna più grossa e più alta della comune caneta di fiume, con la quale si costruiva la struttura di una stella a cinque o a sei punte con un manico per il trasporto. All'interno si predisponeva un porta candela, sempre di canavera, con un moccolo di cera per illuminare la stella». L'ultima stella è una struttura in ferro frutto di un lavoro di saldatura, con al centro una cavità per far posto a un minuscolo presepio illuminato. Infine Francesco Verza, il direttore artistico: «Le cante variano da zona a zona. Noi proponiamo due classici più recenti, anche se ormai in disuso: Ecco qua con la capanna e Camminando giorno e notte».

