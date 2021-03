L'INIZIATIVA

ROVIGO Un'idea per cercare di sconfiggere la crisi di entrate, dovute alla zona rossa. La titolare di un negozio di abbigliamento, che si trova alle porte del centro storico rodigino, ha pensato di fare una proposta inedita alla sua affezionata clientela femminile, tra le quali anche volti noti del mondo istituzionale.

SFILATE ONLINE

«Lo scorso anno, durante il primo periodo di lockdown, ho avuto zero incassi - racconta Silvia Fiori - così ho pensato che per questa nuova chiusura fosse arrivato il momento di inventarsi qualcosa di inedito. Ho inviato un messaggio ai miei contatti, avvisando che per loro avevo pronta una novità interessante. Ho proposto di prenotarsi per una videochiamata nel corso della quale sarà possibile vedere tutti i capi presenti nella mia boutique. Io li indosserò per le clienti, che poi li potranno ricevere a casa, visto che non si possono spostare. Il tutto è super scontato. Ho deciso di fare questo genere di iniziativa anche perché amo il mio lavoro e amo le mie clienti. Per questo motivo, anche se il mio negozio, non essendo nella lista dei generi di prima necessità, è chiuso alla gente, io lo stesso lavorerò ogni giorno».

L'ATTIVITÀ

Il negozio si chiama First flowers e si trova in Magro, vicino alla chiesetta delle Fosse. Silvia Fiori ha aperto questa attività nel 2000, quindi sono 21 anni che esiste il negozio di abbigliamento, borse e stivali da donna. «La mia clientela mi ha sempre seguito, fin da quando ero commessa - prosegue - sono arrivata ad avere qualcosa come 1.630 clienti, che per me significa una grandissima soddisfazione, in quanto ogni giorno aggiungo una cliente e ogni anno ho un centinaio di clienti in più. Cerco sempre di consigliare a ognuna quello che le sta meglio, perché ogni cliente ha le proprie necessità ed esigenze. Il mio segreto è che amo il mio lavoro, ma al contempo amo pure le mie clienti, come dicevo. Per questo motivo ho deciso di mettere in pratica questo servizio: sento che manco a loro così come loro mancano molto a me. Vendere attraverso videochiamate con consegna gratuita a domicilio vuole essere un segnale di continuità, che serve a tenerci uniti in quest'altro momento difficile da vivere».

Nei primi due giorni della settimana, da quando è partita questa vendita inusuale, sono state già sette le clienti che hanno acquistato: tre lunedì e quattro ieri. L'iniziativa, però, è destinata ad aumentare nei consensi ed è anche un veicolo per cercare di mantenersi in contatto con chi, dopo questo mini lockdown, ritornerà a fare acquisti, ricordando con il soriso quando, non potendo comprare dal vivo, li si faceva con una tecnica che aveva superato quella delle compravendite online, ossia direttamente con una videochiamata.



