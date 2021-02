LA TESTIMONIANZA

PORTO VIRO L'abitazione della famiglia Finotello si trova al secondo piano di una palazzina di due unità, al termine di una laterale chiusa di via Luigi Siviero, parallela a via Monti d'Oro, una stradina che divide una pizzeria da asporto da un bar. Al piano terra dell'edificio in cui si è consumata la tragedia abita Pietro Finotello, il fratello di Giovanni, la vittima del tragico omicidio, che durante l'accaduto ieri pomeriggio era al lavoro e non può sapere che cosa sia veramente successo in quegli attimi che hanno generato e poi consumato il terribile fatto di cronaca nera che ha squarciato la tranquillità della comunità portovirese.

INCREDULITÀ

Al suo rientro a casa, dopo aver saputo che il fratello era stato portato d'urgenza all'ospedale perché ferito dal figlio, è rimasto comprensibilmente sconvolto. Non poteva credere che qualcosa di simile si fosse compiuto solamente qualche ora prima nell'appartamento proprio sopra al suo. Fino a sera l'uomo ha seguito i rilievi degli investigatori, portandosi di tanto in tanto sull'uscio di casa, proprio sotto l'abitazione che era stata condivisa fino a qualche istante prima, dal fratello e del nipote. «Mai e poi mai avrei pensato che potesse capitare una cosa del genere ha ripetuto più volte, con gli occhi e la voce segnati dal dolore - Io ero al lavoro oggi pomeriggio (ieri per chi legge, ndr). Mi hanno detto che avevano portato Giovanni in ospedale e che aveva litigato col figlio. Non so ancora nulla di cosa sia successo e di come sia accaduto. Mio fratello e mio nipote non si erano mai messi le mani addosso».

RAGAZZO TRANQUILLO

Il ritratto che lo zio traccia del nipote è quello di un ragazzo tranquillo, come lo hanno descritto in tanti tra quelli che lo conoscevano nella zona in cui è situata l'abitazione. A completare il profilo di una persona conosciuta come mite e che aveva scelto di dedicarsi all'assistenza degli altri è il fatto che lo stesso Gabriele aveva intrapreso la professione di operatore socio sanitario, a servizio delle persone che più ne avevano bisogno. Dopo aver svolto il tirocinio in Casa di Cura a Porto Viro, aveva quindi iniziato a prestare servizio in casa di riposo. «Era una persona a posto ha spiegato lo zio -, aveva il suo lavoro. Normalmente era poco a casa perché faceva i turni, adesso lavorava in una casa di riposo a Ficarolo, faceva spesso le notti per fare l'assistenza agli anziani».

LA FAMIGLIA

Allo stato attuale è impossibile dire che cosa effettivamente sia successo ieri alle 14,30 nell'appartamento e cosa abbia fatto sì che il figlio si scagliasse con tanta ferocia contro il padre. Da diversi anni Giovanni si era separato dalla moglie, che ora vive a Taglio di Po. Inizialmente con lui erano rimasti entrambi i figli, ma da qualche tempo il minore aveva scelto di andare a vivere per conto proprio e assieme al padre era rimasto solamente Gabriele, che aveva un carattere tranquillo, stando a quanto assicura lo zio. Non c'era assolutamente nulla, a detta dell'uomo, che potesse lasciare in alcun modo presagire l'atrocità di quanto si è consumato ieri per mano del giovane, in un lunedì che apparentemente era cominciato come tanti altri già vissuti in passato.

«NESSUNO SCREZIO»

«Mio nipote andava d'accordo col padre ricorda - È è un tipo che parla poco, sta molto sulle sue: io abitando proprio qui sotto non ho mai sentito alcuna lite o altro genere di screzi, non li ho mai sentiti alzare la voce. Semmai avessi sentito qualcosa, sarei andato subito di sopra!».

Elisa Cacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA