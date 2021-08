Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Continua ad abbassarsi l'età media dei positivi al Covid e dei ricoverati negli ospedali della provincia. Come ha evidenziato il direttore sanitario Alberto Rigo, «nei ricoverati c'è un range d'età dal 1950 al 1967, ci sono persone del 1967, 64, 61, 56 e 54 tuttora in ospedale. Relativamente giovane anche chi si trova in terapia intensiva, tra questi persone del 1967, 64 e 56, tre non erano vaccinati e una persona aveva...