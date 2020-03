INGRESSI SELEZIONATI

ROVIGO L'episodio del paziente positivo transitato dal Pronto soccorso, con la quarantena scattata per 14 persone, fra infermieri, Oss e medici dell'ospedale di Rovigo, è un avvertimento severo al rispetto del rispetto, da parte di tutti, dei protocolli e delle indicazioni più volte ripetute, oltre a ribadire, come rimarca l'Ulss Polesana «la necessità che le persone, in caso di contatti con zone a rischio, chiamino il loro medico di medicina generale, o il 118, o il numero verde aziendale 800 938 880, prima di accedere spontaneamente in Pronto soccorso. Inoltre, si ribadisce che gli accompagnatori di pazienti in pronto soccorso non sostino nei locali di attesa e di assistenza, come indicato anche dalle nuove disposizioni ministeriali».

COMPORTAMENTI DA EVITARE

È anche per evitare che si possano ripetere situazioni come questa che ieri è stata allestita una terza tenda all'esterno dell'ospedale di Rovigo, che dovrebbe entrare in funzione, dopo essere stata appositamente attrezzata, oggi pomeriggio. «Si tratta spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - di una tenda pneumatica fornita dalla Croce Verde di Adria. Questa tenda servirà da primo filtro per le persone che devono accedere al Pronto soccorso. È diversa delle altre due, già montate nei giorni scorsi dalla Protezione civile, che serviranno anche da supporto logistico per gli operatori, perché ha un'entrata e un'uscita distinte, è una sorta di tunnel. All'interno ci saranno volontari della Croce rossa e nostro personale. Voglio ringraziare la Croce rossa, la Croce verde, la Protezione civile e, in generale, tutte le associazioni di volontariato che, in questi giorni, stanno sostenendo uno sforzo immane per affrontare l'emergenza assieme all'Ulss 5. Stiamo provvedendo ad assunzioni straordinarie di infermieri, operatori e assistenti sanitari: più difficile l'assunzione straordinaria di medici, date le note difficoltà di reperimento. Abbiamo già allestito, in una zona dedicata dell'ospedale, un'area di terapia semintensiva respiratoria con dieci posti letto. Non possiamo prevedere la durata della fase più acuta di questa epidemia: è importante che la popolazione ci aiuti segnalando, tempestivamente, le eventuali situazioni di rischio, in particolar modo i contatti con zone di infezione, e che segua le disposizioni più volte ricordate».

RIUNIONE SALTATA

A proposito di disposizioni, si è sollevato un caso sulla convocazione dell'incontro previsto per ieri nell'aula magna della Cittadella che il direttore generale aveva fatto dei medici di medicina generale proprio per ricordare protocolli e linee operative da seguire: «Non riesco bene a capire il perché della polemica, l'incontro nasceva dall'esigenza di evitare comportamenti non appropriati e avere un confronto diretto. Non era un evento, nemmeno un'assemblea, ma una riunione di lavoro, operativa, fra persone che si presuppone sappiano adottare le dovute precauzioni. Convocata, fra l'altro, prima delle nuove disposizioni ministeriali. Di fronte alle critiche e all'invito dell'Ordine dei medici abbiamo provveduto ad inviare una nota a tutti con la disdetta e, insieme, le indicazioni da seguire».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA