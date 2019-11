La tempesta Vaia nel 2018 e l'agosto scorso il violento tornado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Era dall'alluvione del 5 novembre 1966 che non si vedeva tanta acqua nell'estremo Delta. Un'alta marea di portata eccezionale anche questa volta in contemporanea con quella veneziana (anche se i 194 centimetri della Venezia di allora furono la somma di due maree visto che una non era scesa, mentre i 187 centimetri dell'altra sera sono figli di un'unica marea). Ma se fortunatamente la memoria di quel 5 novembre è rimasta lontana grazie ai poderosi interventi di natura idrogeologica che sono intervenuti nella zona deltina, primo fra tutti...