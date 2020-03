ANZIANI

ROVIGO Da alcuni giorni nella residenza per anziani Sant'Anna Anni azzurri di Villadose, sono state attivate le videochiamate per permettere ai residenti di vedere i loro cari, data la sospensione delle visite per prevenire la diffusione del coronavirus.

Per cercare di avere ugualmente contatti con le loro famiglie, la struttura ha messo a disposizione il sistema di videochiamata per mitigare la lontananza e per fare in modo che anche se in forma virtuale, i parenti continuino a essere vicini ai loro cari.

In questo modo genitori e figli, nonni e nipoti, amici e amiche, non si perdono di vista. Il personale è a disposizione per fare queste videochiamate sia su richiesta dei residenti, sia dei parenti utilizzando l'applicazione Whatsapp. Per prenotare la videochiamata i parenti possono chiamare il numero 0425/908121 e verranno contattati all'orario prenotato.

MESSAGGI

Sempre per promuovere i contatti con l'esterno, gli ospiti hanno la possibilità di ricevere i saluti virtuali, che vengono trasmessi dalla tv o tramite il proiettore, dalle persone che collaborano costantemente come i volontari dell'associazione Anteas del paese, il sacerdote, la bibliotecaria del Comune di Villadose e i musicisti. Queste persone stanno inviando messaggi pieni di affetto e canzoni che aiutano a far sorridere gli anziani, anche se la tecnologia non può sostituirsi a una carezza o un bacio. Di certo, però, aiuta a sentirsi più uniti.

