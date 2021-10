Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPIANTI SPORTIVIROVIGO Promossa la nuova piastra sportiva in Tassina, ma con un occhio di riguardo anche alle strutture già esistenti, prima fra tutte quella di parco Pampanini, a San Pio X, che versa in uno stato di totale degrado e abbandono. I due impianti, quello della Tassina che per il momento è ancora un progetto e quello di San Pio X che ha bisogno di essere recuperato, sono stati al centro di un botta e risposta nell'aula di...