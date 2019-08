La tassa di soggiorno frutta mezzo milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BUSINESS DEL TURISMOROVIGO Nel sistema turistico del Veneto, l'ammontare dell'imposta di soggiorno incassata in provincia di Rovigo equivale ad appena lo 0,7 per cento del totale. Si stimano a quota 530 mila euro, infatti, rispetto ai 78 milioni e 668 mila euro dell'intera regione, le risorse prodotte dall'imposta versata dai turisti in vacanza quest'anno nelle località di Rosolina e Porto Tolle. Il risultato viene dall'analisi annuale della Fondazione Think Tank Nord Est sulla base delle previsioni di gettito elaborate dai Comuni.MAGLIA...