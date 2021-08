Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROVIGO L'Ulss 5 Polesana si è subito adeguata alla delibera della giunta regionale del 9 agosto: niente più tampone gratis per tutte quelle persone che non siano collegate a necessità di tracciamento e di screening, ma che abbiano scelto di non vaccinarsi. Cambia dunque di molto il panorama per quelli che amano definirsi free vax.L'ORGANIZZAZIONETutte le novità sono state illustrate dal direttore generale Patrizia Simionato....