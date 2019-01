LA STRUTTURA ROVIGO Si fa presto a dire Censer. La questione è molto complessa,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRUTTURAROVIGO Si fa presto a dire Censer. La questione è molto complessa, a partire da ciò che vorrebbe dire trasformarlo, con costi e tempi non da poco, se mai lo si volesse fare. Non si sta parlando, infatti, di immobili già pensati per essere uffici, ma di enormi capannoni vuoti, tra l'altro con soffitti alti e per esempio costerebbe un'enormità riscaldarli tutti i giorni, tanto per accennare a una delle spese di gestione. Gli aspetti che entrano in gioco sono tanti.Se poi non si guardasse alla parte fieristica, ma al cubo...