LA STRATEGIA

ROVIGO «Per l'autunno abbiamo le corazzate pronte per affrontare il virus». Così, ha spiegato il direttore sanitario Edgardo Contato, l'Ulss 5 potenzierà la strumentazione dei laboratori, ad esempio con un nuovo estrattore (serve a estrarre il contenuto del tampone) che è già in fase di acquisizione. È programmata inoltre una serie di implementazioni per far salire progressivamente il numero di tamponi che ogni giorno sarà possibile effettuare nelle strutture del territorio. E per prepararsi a una nuova possibile ondata di coronavirus in autunno, l'azienda sanitaria polesana sta facendo anche scorte di materiali e punta ad anticipare di qualche settimana la tradizionale campagna antinfluenzale e a sensibilizzare ulteriormente i residenti a parteciparvi, in attesa che poi arrivi anche il vaccino contro il coronavirus.

LE SCORTE

«Stiamo accantonando mascherine ffp2 e ffp3, camici, calzari e visiere. Parallelamente - ha detto il direttore sanitario nella conferenza stampa di ieri in cittadella sociosanitaria - sarà fondamentale iniziare la campagna vaccinale antinfluenzale agli albori dell'autunno». Se per la diagnosi del coronavirus in Polesine «all'inizio dell'epidemia ci siamo rivolti soprattutto al laboratorio dell'azienda ospedaliera di Padova, e quindi è stato prezioso per questi invii il contributo del Suem e della Croce Verde, poi quando l'epidemia è entrata nella fase di maggior contagio il laboratorio di Trecenta è stato fondamentale e abbiamo sfruttato capacità che si sono incrementate», ha aggiunto il dottor Andrea Tessari, responsabile del laboratorio di Microbiologia di Rovigo, con a fianco la dottoressa Milena Gusella, responsabile del laboratorio di Oncologia di Trecenta, e la coordinatrice delle assistenti sanitarie del Sisp, Antonella Gennaro. Per adattare la strumentazione impiegata al San Luca è bastato acquisire i reattivi appositi al tipo di analisi, per arrivare ai 5 mila tamponi eseguiti tra marzo e aprile, e per le strutture polesane ora è prevista «l'installazione di strumentazioni altamente automatizzate» per puntare alla quasi autonomia dalla diagnostica. Perché uno degli obiettivi in vista di una possibile ripresa dell'epidemia in autunno, e per quando il San Luca di Trecenta tornerà un ospedale normale, è implementare in modo significativo il numero dei tamponi da eseguire sulle persone per cui è programmato un intervento chirurgico, o che vengono ricoverate d'urgenza o attraverso il pronto soccorso. Così, infatti, si punta a salvaguardare il più possibile dal rischio di contagio i nosocomi di Adria, Trecenta e Rovigo, ospedale dove oltre all'acquisizione del nuovo estrattore si stanno svolgendo i lavori per destinarvi tutta la diagnostica del coronavirus.

CACCIA AGLI ASINTOMATICI

In tutti gli ospedali polesani, dunque, sarà possibile avere rapidamente, in poche ore, gli esiti dei tamponi su questi accessi. Per quanto riguarda la ricerca degli asintomatici, invece, non sono previste al momento ulteriori campagne di screening rispetto a quelle già in corso secondo le indicazioni della Regione. Anche senza ammalarsi, chi è positivo al virus può trasmettere il Sars-Cov-2 e a dimostrarlo è lo studio scientifico compiuto a Vo' dal team guidato dal professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell'università di Padova. La ricerca sarà pubblicata dalla celebre rivista scientifica Nature, e indica negli asintomatici una fonte rilevantissima di contagio. Allo studio ha collaborato l'Imperial College di Londra e uno statistico dell'università di Oxford: servirà da modello per il futuro, perché mostra che per interrompere la catena del contagio sono necessari il distanziamento sociale, il tracciamento tempestivo dei casi e dei loro contatti, e quindi l'isolamento.

