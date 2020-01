IL CASO

ROVIGO Il portavoce dei familiari lo aveva pronosticato. Via Argine Sinistro Canalbianco è chiusa al traffico dallo scorso 24 dicembre, per i lavori di consolidamento della banchina del Canalbianco che sono iniziati la settimana scorsa e dureranno almeno un altro mese. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio, una giovane che risiede in località Balladore ha accusato un malore e i familiari hanno chiamato i soccorsi. L'ambulanza, però,, ha sbagliato strada ed è arrivata a casa della ragazza con quasi quindici minuti di ritardo. Un episodio inaccettabile per i residenti, prigionieri nelle loro abitazioni da più di un mese. Fortunatamente l'auto medica con il dottore a bordo è arrivata subito a destinazione e il medico ha praticato le prime cure alla ragazza. La giovane si è ripresa e,arrivata finalmente l'ambulanza, è stata trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

L'INCONTRO

Continuano, nel frattempo, i disagi per i residenti dei tre comuni interessati, vale a dire Rovigo, Arquà e Bosaro. Valentino Perlari, a nome degli altri abitanti, martedì scorso si è recato al Genio civile e ha incontrato il responsabile ad interim Giovanni Paolo Marchetti. «Ho espresso il nostro malessere per questa vicenda che continua a crearci gravi problemi. Chiediamo il restringimento della carreggiata o che la strada che venga riaperta a senso unico alternato, ma purtroppo le nostre richieste al momento sono state respinte. Sabato notte una famiglia ha richiesto un intervento d'urgenza e si è verificato quello che avevamo previsto, perché l'ambulanza ha sbagliato strada».

SITUAZIONE DIFFICILE

I disagi interessano una trentina di famiglie e Perlari riporta alcuni esempi. «In questa via abita una signora di 90 anni che necessita di cure giornaliere, ci sono bambini e ragazzi che hanno difficoltà logistiche per andare all'asilo e a scuola». Vengono segnalati, inoltre, nuovi ritardi nella consegna della corrispondenza. «Sono arrivate, ancora una volta, delle ricevute bancarie scadute da sei giorni. Ormai siamo abituati, andiamo spesso a ritirare la posta di persona al centro smistamento in area Tosi», lamenta Perlari. Il portavoce delle famiglie incalza il Genio civile: «Questa strada deve tornare a essere immediatamente transitabile, almeno per le ore della giornata in cui il cantiere non è operativo. Il 23 gennaio, poi, sono sparite le transenne posizionate dalla Polizia locale».

L'AMAREZZA

I lavori nel frattempo proseguono con regolarità, ma i residenti di via Argine Sinistro Canalbianco dovranno sopportare i disagi fino alla fine di febbraio. La querelle è iniziata, come detto, il 24 dicembre con la chiusura della strada e da allora nessuna delle tre amministrazioni comunali si è fatta viva da queste parti. «Siamo delusi dall'atteggiamento dei sindaci di Rovigo, Arquà Polesine e Bosaro», conclude amareggiato Perlari.

Alessandro Garbo

