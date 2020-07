LA STORIA

VENEZIA Capofamiglia, moglie e due dei quattro figli positivi al coronavirus da una settimana. Per precauzione il padre, M.T., avrebbe voluto fare allontanare subito da casa i due figli sani per sistemarli in un'altra abitazione di proprietà della famiglia, che i trova in provincia di Rovigo. Ma tra l'Ulss 3 Serenissima di Venezia e l'Ulss 5 di Rovigo non esistono accordi per tali spostamenti. Così, per cinque giorni, tra l'angoscia e la disperazione dell'intera famiglia, nessuno ha concesso il nulla osta.

TRASFERIMENTO NEGATO

Per trovare una soluzione si sono mosse anche le forze dell'ordine. La situazione si è sbloccata solo nella serata di venerdì, quando è giunta una telefonata dai responsabili dell'Azienda sanitaria polesana che informava di avere concesso l'autorizzazione per il trasferimento. E' stato un vero incubo quello vissuto, da lunedì, da una famiglia di Vigonovo, in provincia di Venezia, composta da sei persone.

VICENDA

Tutto ha avuto inizio il 16 luglio, quando al figlio maggiore di 26 anni, che lavora alla Clesp di Padova, azienda che si occupa della distribuzione di libri scolastici, è giunto un messaaggino sul telefono. All'interno della ditta erano stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 e anche lui avrebbe dovuto quindi sottoporsi al tampone. Assieme ad altri dieci dipendenti il ragazzo veneziano è risultato positivo. Avrebbero dovuto informarlo dell'esito del referto due giorni dopo, ma nessuno lo ha contattato. Così, lunedì, è andato nell'apposito sito regionale online e da lì ha scoperto la sua positività. Nel frattempo ha vissuto in casa e ha contagiato i genitori e un altro fratello minore.

CONTAGIO FAMILIARE

Una volta venuti a conoscenza della sua positività, tutta la famiglia si è sottoposta al tampone. Dei sei componenti, solo la figlia 21enne e il figlio 17enne sono risultati negativi. Per preservare la loro salute, il padre ha subito chiesto di poter essere autorizzato a trasferirli in un'altra abitazione di sua proprietà, ubicata in provincia di Rovigo. La risposta è arrivata dopo ben cinque giorni dopo.

ESASPERAZIONE

La rabbia del capofamiglia, 55enne, è tanta, al punto che ha ha già pronto un esposto da inviare ai carabinieri per possibile contagio da coronavirus. «Il mio figlio maggiore 26enne è stato convocato dall'Azienda ospedaliera di Padova per eseguire un tampone in quanto nella ditta dove lavora si erano verificati dei casi di positività al coronavirus racconta l'uomo veneziano - Malgrado le assicurazioni fatte dal personale che ha eseguito il tampone, nessuno ci ha avvisato della positività dell'esame. Una volta informati in autonomia a mezzo del servizio referti online, ho attivato il protocollo previsto. Sono quindi stato contattato dall'Ulss competente, che ha posto in quarantena tutta la famiglia, compresi i due figli risultati negativi, col rischio che si ammalassero anche loro. Tutti erano concordi sul fatto di allontanare da casa i due figli sani, una di 21 e uno di 17, ma per cinque giorni tutti hanno tergiversato. Poi, quando sono venuti a conoscenza che l'abitazione si trovava fuori provincia, sono andati tutti in tilt e nessuno ha più saputo cosa fare continua il vigonovese - Ritengo sin d'ora responsabile l'Ulss 3 Veneziana qualora uno dei due figli sani dovesse risultare positivo al coronavirus».

SINTOMI LIEVI

I quattro componenti più giovani della famiglia risultati positivi non hanno riscontrato comunque malessere grave e solo i genitori hanno avuto qualche linea di febbre.

Vittorino Compagno

