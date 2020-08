LA STORIA

ROVIGO Tre anni fa i primi calci al pallone. Oggi un programma ancora ambizioso nonostante i problemi di organico dovuti al lockdown, in vista di una stagione calcistica forzatamente ridotta ma sempre a buon livello.

È un calcio che unisce, abbatte barriere e cancella confini quello messo in campo in Polesine dalla squadra di calcio Porto Alegre, che prende il nome dall'omonima cooperativa sociale guidata da Carlo Zagato. Era nata per caso l'idea della squadra con i ragazzi ospitati all'ostello Canalbianco. Contattato Francesco Verza come allenatore, che Zagato descrive come «un educatore e un opinion leader naturale» grazie alla sua solida base pedagogica, il tecnico è diventato da subito un modello di riferimento, forte anche dei riconoscimenti ricevuti. Verza, infatti, ha ricevuto il premio Mondonico 2019, che premia tecnici e atleti particolarmente impegnati nel sociale.

L'IDEA

Dal giugno 2017 Verza sancì la nascita della squadra con la pagina ufficiale del Football club Porto Alegre su Facebook: Questo il messaggio d'esordio: «Abbiamo cominciato così, un pomeriggio di football africano. Un calcio ancora genuino, ruspante, a volte infantile nel suo spontaneismo gioioso. Per certi versi com'era il calcio della nostra infanzia, quello giocato nei cortili, nelle strade e nelle piazze. La vera sfida sarà tirare fuori per settembre, da tutta questa esuberanza, qualcosa che assomigli a una squadra di calcio. Ce la faremo».

L'iscrizione al campionato amatoriale Uisp è stata la logica conseguenza di tanto entusiasmo. «Il progetto della squadra di calcio Porto Alegre - spiega Verza - è stato il frutto di aiuti e collaborazioni con molte realtà della provincia e associazioni che hanno permesso in rete di portare avanti il tutto, tra questi Edoardo Rossetto che è stato uno dei promotori del progetto. Assistente sociale della Cooperativa Porto Alegre, con lui sono iniziati i primi allenamenti».

GLI AIUTI

Poi è arrivato anche il sostegno della Polisportiva Marzana di Granzette che ha sostenuto la squadra dal punto di vista burocratico e anche da quello logistico, assieme all'Uisp di Rovigo mettendo a disposizione i pulmini per le trasferte. Fondamentali anche le collaborazioni con Legambiente di Rovigo grazie alla presidente Giulia Bacchiega e sponsor importanti come La casa del viaggio di Chiara Segantin, che ha permesso di acquistare il materiale sportivo.

La squadra Porto Alegre ha partecipato anche a Un calcio all'indifferenza, torneo organizzato dalla Uisp con Angelo Maffione.

«Tra i progetti di quest'anno - conclude Verza - con l'Uisp di Rovigo si sta pensando di organizzare il Calciotto. Con le squadre da otto calciatori sarà più semplice giocare, vista la riduzione degli ospiti alla coop sociale Porto Alegre. L'obiettivo primario resta l'inclusione».

Franco Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA