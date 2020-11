LA STORIA

ROVIGO Sarebbe dovuto tornare operativo proprio questo fine settimana, invece don Silvio Baccaro resta ancora in isolamento, nella sua stanza di Grignano Polesine, essendo risultato ancora positivo al Covid-19, dopo l'ultimo tampone.

«Sto vivendo un'esperienza che mi aiuta a capire ancora di più la sofferenza che il mondo sta vivendo in questo momento».

L'ISOLAMENTO

Dopo i primi tamponi negativi, il parroco di Borsea, in isolamento da ottobre alla casa di Abraham di Grignano (al confine con Arquà Polesine), è poi risultato positivo. Questo in seguito al contagio avuto da due ospiti della sua piccola comunità, risultati infetti. Uno di questi è poi stato ricoverato nel reparto Covid-19 dell'ospedale di Trecenta.

Don Silvio, che resta asintomatico, è stato trovato in seguito positivo al coronavirus. Non ha mai necessitato di essere ricoverato in ospedale, visto che la sua saluta non preoccupa. Anzi, sembra abbia superato con la sua solita tempra i sintomi del Covid-19, che lo hanno spossato per un periodo.

«Sono solo stanco di non poter svolgere la mia consueta attività di sacerdote - racconta don Silvio - non ho mai avuto febbre, mi farò sentire io, quando finalmente tornerò operativo».

IL CONTAGIO

Don Silvio Baccaro è un importante punto di riferimento, per tutta la parrocchia di Borsea, dove è arrivato vent'anni fa, proveniente da Gaiba.

Era il 24 ottobre quando nella canonica della frazione rodigina, che da sempre ospita persone senza fissa dimora, sono emersi due casi di coronavirus. Due uomini accolti al centro Cuore nuovo, costituito proprio da don Silvio, per aiutare le persone in difficoltà e i senza tetto. La corsa nella notte per eseguire il tampone nel punto Covid-19, dell'Ulss 5 e il risultato che in parte rassicurava, perché inizialmente, ed è questa una delle prove cui sottopone questo virus, il risultato dei test era negativo.

Durante la quarantena sono emersi i primi sintomi e un altro tampone ha decretato la positività al Covid-19.

«È un'esperienza che ovviamente avrei voluto evitare, ma importante perché nel suo essere dolorosa mi aiuta a capire meglio tante cose».

LA PARROCCHIA

Nel frattempo la parrocchia di San Zenone prosegue la sua attività, specialmente nella celebrazione delle messe, grazie all'apporto di don Deogratias, che avrebbe dovuto fare ritorno nel suo Burundi dopo nove anni di permanenza in Polesine, più quello dei frati.

Don Silvio è atteso da tutti al più presto in chiesa per tornare a celebrare le messe, oltre che a collaborare per la comunità parrocchiale.

