LA STORIA

ROVIGO La parola ammazzare è risuonata più di una volta, ieri, nell'aula Caponnetto del Tribunale di Rovigo, dove fra ricostruzioni più raggelanti del clima all'esterno, fra trascrizioni di dialoghi, racconti di conflittualità e marginalità estrema, si è aperto, davanti alla Corte d'Assise rodigina, il processo ad Annalisa Guarnieri, la 27enne adriese accusata di omicidio premeditato in concorso insieme al fidanzato 17enne che il 4 febbraio scorso ha ucciso il padre Edis Cavazza, 45 anni, nello sterrato che porta al campo con le roulotte dove viveva, a Sant'Apollinare, lungo la Provinciale 4. Una vicenda con tanti coni d'ombra, sui quali il dibattimento dovrà cercare di fare luce, per accertare bene quale sia stato il ruolo della ragazza, che secondo l'accusa avrebbe procurato il machete, l'arma del delitto, e avrebbe rafforzato l'intento criminoso del fidanzato, nonché tenuto a bada con un coltello i suoi familiari che si trovavano in una delle roulotte, minacciandoli in modo che non intervenissero a dividere padre e figlio nel momento in cui l'omicidio si è consumato, anche se uno dei fratellini sarebbe riuscito a uscire e avrebbe visto l'atto compiersi, con il fendente letale sotto l'ascella. La vedova si è costituita parte civile con l'avvocato Monica Violato di Padova insieme ai cinque figli minori, mentre la maggiore ha scelto di non farlo. Il fidanzato non si trova a processo con Annalisa Guarnieri perché, in quanto non ancora 18enne al momento del fatto, nei suoi confronti procede il Tribunale dei minori di Venezia, dove è in corso l'udienza preliminare con rito abbreviato ed è stata accolta la richiesta del suo difensore, l'avvocato Alberto Zanner, di sottoporlo a perizia, per valutare maturità e capacità di intendere e volere.

IL DIBATTIMENTO

Ieri mattina la 27enne, che si trova detenuta nel carcere di Verona, era in aula, vicina al proprio avvocato, Sandra Passadore.

Il processo è entrato subito nel vivo, con i primi testimoni sfilati davanti alla Corte. Oltre ai poliziotti della Mobile che hanno curato le indagini, è stato sentito anche il runner che ha trovato il machete sulla pista ciclabile che corre lungo il Canalbianco a fianco di riviera Cengiaretto, a Valliera, che ha raccontato di averlo raccolto e messo in garage, realizzando solo in un secondo momento poteva essere l'arma che la polizia stava cercando perché utilizzata per uccidere il 45enne sinti, anche se non era sporco di sangue. Un dettaglio importante, visto che inizialmente era stato considerato che la dichiarazione resa dalla 27enne nell'indicare il luogo del lancio del machete, che non si trovava, potesse essere un depistaggio.

È stato sentito anche il titolare del negozio che ha venduto i due machete e che pur ammettendo di non rammentare la fisionomia dell'acquirente, si ricordava che il 26 gennaio li aveva consegnati a una ragazza, che sembrava di fretta e che gli aveva detto che li voleva regalare al fidanzato. Il cognato di Edis ha poi raccontato, fra molte lacune, anche lessicali, di una conflittualità sempre più forte fra il nipote ed Edis, detto Chicco, che gli avrebbe confessato di avere paura del figlio e di essersi molto arrabbiato quando il ragazzo gli aveva bucato le gomme dell'auto.

PAROLE TRAGICHE

I momenti più intensi dell'udienza sono stati quelli durante i quali sono state letti passaggi delle trascrizioni di messaggi, di testo e vocali, sia fra i due fidanzati, sia fra padre e figlio. Che decontestualizzati possono offrire letture di ogni tipo. Come il messaggio del 45enne al 17enne, nel quale lo invita a una sfida col coltello, o come quelli del ragazzo che dice alla fidanzata di odiare il padre. O come quelli della ragazza stessa che rimprovera il fidanzato di non aver picchiato il padre che l'aveva offesa. Ma anche la richiesta del 17enne a un cugino di una pistola: «Ho una lite con dei sinti a gennaio vengono giù, mi serve». E ancora, la confessione che la sorella maggiore fa al fratello delle botte ricevute dal padre. Un clima pesante, pesantissimo, nel quale si è compiuto il parricidio.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA