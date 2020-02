LA STORIA

ROVIGO Il coronavirus scoppiato in Cina influenza anche il calcio internazionale. Lo Shenzen del ct italiano Roberto Donadoni rimarrà in ritiro a Barcellona fino al 13 febbraio. La squadra è appena retrocessa nella Serie B cinese. Nello staff tecnico c'è anche il rodigino Alberto Nabiuzzi, che ha seguito l'allenatore Donadoni, dallo scorso luglio, nell'avventura all'estero. Il polesano Nabiuzzi è un collaboratore tattico, segue i movimenti della difesa e analizza le partite a video.

FUTURO INCERTO

Il 41enne non ha ancora sciolto le riserve sul futuro: «Al momento noi sappiamo che la Federazione ha posticipato l'inizio della nuova stagione. So che in Italia è arrivata la voce della sospensione, ma, ripeto, a noi tecnici è stato comunicato solo il rinvio. Stiamo valutando il da farsi. Aspettiamo ancora qualche giorno, per decidere se rientrare o meno in Cina». Non è da escludere tuttavia, qualora la situazione precipitasse, che l'allenatore Donadoni, il collaboratore Nabiuzzi e gli altri italiani in rosa possano prendere un volo per l'Italia.

COMUNI IN PRIMA LINEA

I comuni tengono gli occhi aperti. Il vicesindaco di Fiesso Umbertiano Luigia Modonesi fa sapere che «la popolazione cinese presente a Fiesso è ben integrata con la comunità, abbiamo fatto delle verifiche e i cittadini non hanno effettuato viaggi in Asia. I bambini vanno a scuola con regolarità». Modonesi esprime invece preoccupazione «perché il virus è arrivato anche in Germania e Francia. Come facciamo a controllare tutti gli ingressi in Italia?» s'interroga il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali. Il piccolo centro di Gaiba fatica ad arrivare ai mille abitanti, ma c'è una buona componente di residenti cinesi: «Sono una ventina i cittadini che abitano qui - fa sapere l'assessore Davide Ceregatti - Due bambini sono iscritti alla primaria e stanno frequentando le lezioni». A Polesella la comunità cinese ha sempre registrato numeri importanti. Il sindaco Raito dichiara: «Non ho avuto segnalazioni di bambini rimasti a casa da scuola. I residenti cinesi a Polesella, secondo l'ultimo dato del 2018, sono 123 regolari. Alla Conferenza dei sindaci siamo stati rassicurati sul fatto che tutte le azioni di attenzione sono state messe in campo. Condividerò con la cittadinanza le locandine distribuiteci, che spiegano cosa fare in caso di eventuali sintomi. Comunque, non facciamoci cogliere da eccessive paure» avverte Raito. A Porto Tolle la percentuale di orientali è bassissima, come conferma il primo cittadino Roberto Pizzoli: «Abbiamo quattro famiglie cinesi che abitano a Ca' Tiepolo, due gestiscono i bar. E' tutto sotto controllo, abbiamo già fatto delle verifiche e negli ultimi mesi i residenti non si sono mai mossi». L'intervento di Nicola Garbellini, sindaco di Canaro, è incentrato sul problema razzismo: «Al momento nessuna emergenza in Polesine, ciò nonostante la macchina del servizio sanitario nazionale è pronta a gestire ogni situazione si possa verificare. 1500 è il numero verde dedicato alle informazioni del caso. L'unico problema che ora si sta verificando, a parere mio, non riguarda l'ambito patologico, ma quello culturale, perché si sta correndo il rischio della discriminazione. Questo virus non colpisce i cinesi, ma i viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina. Italiani compresi. Con un periodo di incubazione di 14 giorni. È bene informare perché, come sempre, è dall'ignoranza che nasce la discriminazione. Quindi, prima di togliere il saluto a un cinese che vive in Italia da anni, guardate l'italiano di ritorno da un viaggio da aree di crisi che tossisce alle vostre spalle» conclude Garbellini.

Ale.Gar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA