La storia dell'Italia in quattro incontri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAROVIGO Quattro appuntamenti culturali per ripercorrere importanti tappe della storia italiana. L'assessore all'Istruzione Susanna Garbo ha presentato I Venerdì del Cpia, un'iniziativa promossa dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti per discutere dell'eroe Giovanni Palatucci e della Prima Guerra Mondiale. È un progetto che spazia dalla storia alla donna ha detto l'assessore Garbo - agli aspetti della vita quotidiana passata e presente, con la speranza che sia un monito per il futuro».Un momento di riflessione, come...