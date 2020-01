LA STATISTICA

ROVIGO Il Polesine è una terra sempre più fragile secondo i dati demografici. Per questo apre a Rovigo il nuovo sportello sociale dello Spi-Cgil: è il primo esperimento di questo tipo in Veneto. L'iniziativa del sindacato pensionati provinciale guidato da Nicoletta Biancardi punta a rispondere ai bisogni delle fasce di popolazione più deboli, come le persone con più di 80 anni che sono oltre 20 mila in Polesine, e quelle con disabilità e invalidità.

Solo gli invalidi, in provincia di Rovigo, sono circa 15.600, riferisce lo Spi, che attraverso il nuovo sportello sociale vuole spiegare quali sono i benefici riservati alle persone non autosufficienti, dare indicazioni su come ottenere l'esenzione dal ticket sanitario e su come accedere ai sostegni economici per gli indigenti. E poi, mostrare gli adempimenti necessari a recuperare i diritti nascosti: perché non tutti i titolari di pensioni basse sanno che grazie ai cosiddetti diritti inespressi è possibile ricevere un aumento fino a 300 euro sull'assegno. Sono queste, e molte ancora, le risposte che daranno gli operatori del nuovo servizio dello Spi Cgil provinciale, che è stato ideato per mettere le persone anziane e i loro familiari nelle condizioni di conoscere i propri diritti, e di ricevere assistenza per svolgere le pratiche necessarie a ottenerne il riconoscimento.

Lo sportello sociale di Rovigo aprirà nella sede Cgil in via Calatafimi 1 entro fine febbraio, termine indicato per sistemare le ultime questioni organizzative. Si occuperà, in particolare, di domiciliarità, handicap, non autosufficienza, esenzioni ticket, accesso ad aiuti economici e fascicoli elettronici, e così si prefigge di diventare un punto di riferimento per i cittadini e per l'intera comunità polesana, inserendosi in un territorio molto fragile dal punto di vista economico e sociale. Insieme all'indice di vecchiaia più alto infatti, con 234 anziani con più di 65 anni ogni 100 residenti con meno di 15 anni, «in Veneto abbiamo i redditi più bassi sia tra i lavoratori attivi sia tra i pensionati», ricorda il segretario generale della Cgil provinciale Pieralberto Colombo.

Il Polesine conta quasi 61 mila abitanti oltre i 65 anni d'età: è il 26% della popolazione residente (seconda quota più anziana in Veneto, dopo Belluno), e fra questi circa un terzo sono persone sole. Tra gli ultraottantenni, molti non sono autosufficienti e il 65% sono donne. Gli ultranovantenni sono oltre 3.600, con quasi una sessantina di centenari. La zona più critica dal punto di vista degli indicatori demografici è quella dell'Alto Polesine, con 6.742 ultraottantenni e 5.635 invalidi; segue il medio Polesine con 6.693 over 80 e 5.242 persone invalide; poi c'è il basso Polesine, che ha tra i residenti 6.150 persone con più di 80 anni e 4.702 in situazione di invalidità. «Sono tantissimi gli anziani con grandi difficoltà nel districarsi tra le pratiche per ottenere diritti e benefici di vario genere, come quelli riservati agli invalidi civili - spiega Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello Spi Cgil di Rovigo -. Nasce da questa quotidiana richiesta di assistenza, proveniente da ogni parte del territorio, l'idea di aprire lo sportello sociale, che rappresenta anche il primo esperimento di questo tipo in Veneto». «Lo scopo dell'iniziativa - sottolinea Daniela Argenton, responsabile dello sportello - è far emergere anche i diritti sociali nascosti che vengono riconosciuti dall'Inps solo su richiesta dei diretti interessati. Sulla scia di altre esperienze consolidate in Lombardia e Toscana, intendiamo rispondere alle domande che provengono dalle fasce più fragili della popolazione».

