CASE DI RIPOSO RIAPERTE

ADRIA «Sono particolarmente felice. Questo è solo l'inizio di un nuovo percorso». Lo ha sottolineato ieri all'auditorium Pertini di via Filippo Corridoni, struttura annessa al Centro Servizi Anziani di Adria, Simone Mori, presidente del consiglio di amministrazione dell'ente di riviera Sant'Andrea. L'occasione è stata l'inaugurazione del progetto Per San Valentino ... a un metro al cuore, ovvero la stanza degli abbracci.

IL PROGETTO

Si tratta di una stanza dove quanto prima familiari degli ospiti e loro cari si potranno incontrare in sicurezza. Dotata di tre postazioni, è senza dubbio un' idea innovativa a livello regionale, un'edizione extralusso del tunnel degli abbracci. Diversi gazebo in legno, con comode postazioni dove sedere, sono stati allestiti all'interno dell'auditorium per permettere, non appena possibile, ai familiari degli ospiti di incontrare i loro cari e colloquiare comodamente seduti. Sulle protezioni in plexiglass che fungono da divisorio, a varie altezze, sono stati inseriti dei manicotti per consentire gli abbracci in sicurezza, restando in piedi o seduti, o solo prendendosi per mano. È previsto anche l'uso di cuffie per poter conversare in maniera ottimale e sicura.

Mori ha espresso i ringraziamenti di rito a tutti coloro che in queste settimane hanno fornito il loro aiuto prezioso al Csa per portare avanti la battaglia contro il virus, soprattutto nel periodo dall'11 dicembre quando si sono verificate le prime positività all'interno del centro anziani.

LA SITUAZIONE

Ha quindi rivolto un pensiero agli ospiti deceduti all'interno del Csa. «Oggi - ha detto il presidente della struttura - non possiamo esimerci dal ricordo di chi è venuto a mancare. A loro dedicheremo una giornata. Il percorso, soprattutto negli ultimi mesi, ci ha messo a dura prova. Questa struttura ricordo è chiusa ai familiari dal 6 marzo dello scorso anno. Lo abbiamo fatto prima di altri per proteggere i nostri ospiti. All'inizio eravamo dei lavoratori, poi strada facendo siamo diventati un gruppo. Ora siamo una squadra. Se oggi siamo arrivati qui è grazie ai nostri operatori, alla Croce Verde e a chi ci ha aiutato. Tutti assieme abbiamo creato sinergie per combattere un nemico invisibile».

L'EMERGENZA

I problemi al Csa non sono ovviamente finiti per il presidente. «Queste postazioni degli abbracci, ad un metro dal cuore dei nostri nonni - ha puntualizzato Mori - saranno operative appena la casa di riposo sarà completamente libera dal Covid-19. Abbiamo ancora qualche caso in struttura».

Resta alta la preoccupazione per una emergenza sanitaria che ha costretto a rivedere servizi e abitudini di vita.

«La pandemia - gli ha fatto eco il primo cittadino di Adria, Omar Barbierato - che assieme a Mori e a Maria Chiara Paparella, direttore del 2° Distretto dell'Ulss 5, prima della tradizionale benedizione impartita da don Nicola Brancalion della cattedrale, ha tagliato il nastro della stanza - ci ha insegnato che non ci si divide nelle difficoltà. Si fa squadra».

Il sindaco ha riservato il suo pensiero finale a chi, anche ieri, autonominatosi familiare degli ospiti. ha voluto sollevare polemiche sterili. «Non esiste ancora - ha concluso - il comitato dei familiari. Il percorso si concluderà tra non molto». Durante la cerimonia, alla presenza dei vertici politici e amministrativi del Csa, degli amministratori locali, dei vertici di Croce Verde, dei referenti dell'emergenza Covid e delle Rsu, Monica Stefani ha letto alcuni brani, con il sottofondo delle note musicali dei ragazzi della scuola media Joao Turolla di Ariano Polesine.

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA