Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPEGNOROVIGO Grande emozione, ieri mattina, alle 11, in piazza Vittorio, per il passaggio di testimone della staffetta Obiettivo Tricolore che, come da programma, ha fatto tappa in città. Un gruppo di ciclisti proveniente da Abano Terme è stato accolto da Pier Luigi Bonafin e Michela Dal Bianco, i due atleti paralimpici in partenza verso la successiva frazione di Bologna di Obiettivo3, la staffetta pensata da Alex Zanardi per avviare allo...