LA SPERANZA

ROVIGO «Ci stiamo iniziando ad organizzare anche noi per l'operatività sui vaccini perché una nota inviata dal commissario Arcuri alle Regioni conferma che a gennaio dovrebbero essere distribuite 3,4 milioni di dosi a livello nazionale». A sottolinearlo, il dg dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, che spiega come questo annuncio che dà speranze, pur con tutte le cautele, porti con sé anche implicazioni organizzative.

ARRIVO A GENNAIO

«Il vaccino che dovrebbe arrivare precisa Compostella - ha bisogno di una catena del freddo, va conservato -80 gradi, quindi serve una disponibilità di congelatori adeguata, ma c'è anche altro aspetto, legato invece all'organizzazione delle vaccinazioni, perché, dal momento in cui si tira fuori dal congelatore alla somministrazione ci sono tempi molto stretti, per cui dovremmo individuare anche le modalità di esecuzione. Questa prima disponibilità, secondo le indicazioni, dovrebbe interessare gli operatori della sanità, ospiti e operatori delle case riposo, situazioni ritenute più a rischio e più da salvaguardare. Poi, mano a mano che arriveranno altre dosi, la vaccinazione interesserà tutte le altre categorie a rischio e le persone più fragili, estendendosi».

SITUAZIONE STABILE

Da qui al momento in cui vi sarà una copertura vaccinale, però, il passo è più lungo di quanto sembri, ma il dg ribadisce che «in questo momento la situazione è abbastanza stabilizzata e si conferma uno spiraglio di ottimismo. I 128 positivi sono un numero certamente alto, ma non è questo il numero più importante. Perché il contagio cresce e la curva sale, ma l'indicatore che ritengo più importante è il dato della incidenza, il numero dei nuovi casi rispetto alle persone che vengono sottoposte a tampone: negli ultimi sette giorni è 5,57%. Vuol dire che ogni 100 persone ne troviamo meno di sei positive. È la più bassa del Veneto e più bassa della media nazionale. Una settimana fa era 6,5, 15 giorni fa 6,8%. Il numero di positività totali, quindi, risente della nostra capacità di esecuzione dei tamponi, che in questo momento è aumentata».

I TAMPONI

Il numero di tamponi eseguiti fra le 16 di giovedì e le 15 di ieri è pari a 3.276: 389 tamponi molecolari e 2.887 tamponi antigenici rapidi. Al Drive-through-Difesa, il nuovo punto di esecuzione tamponi nel parcheggio della Cittadella sociosanitaria di Rovigo, ieri, dalle 8 alle 14, il personale dell'Esercito ha eseguito 105 tamponi rapidi e 23 molecolari, scoprendo 16 positività. Fra l'altro, a dispetto di qualche mugugno sui tempi di attesa, la capacità di esecuzione di tamponi in Polesine è tale da attrarre persone anche dalle province vicine, con qualche problema di rispetto delle ordinanze, perché più d'una persona è arrivata a Rovigo e ad Adria da Ferrara che, però, è in zona arancione. La vena di ottimismo di Compostella deriva anche dal fatto che, nonostante i 104 ricoverati, ai quali si aggiungono le 11 persone nell'ospedale di comunità, in attesa del Covid Hotel, «per quanto riguarda posti letto non abbiamo problemi: a Trecenta abbiamo 85 pazienti al quarto piano, dove ci sono 100 posti, ma ce ne sono altri 100 al terzo piano e, all'occorrenza anche altri 100 al secondo, anche se il peso è nell'assistenza e il problema è il reperire il personale. Questo andamento, legato all'attività diagnosi tracciamento e cura, però, mi permette di dire che la situazione potrebbe avere un'evoluzione in alleggerimento rispetto a oggi».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA