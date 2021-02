I LOCALI

ROVIGO Il giro di vite scattato sulle notti della movida non ha fatto perdere l'entusiasmo e la voglia di programmazione allo staff di Palazzo Rosso. Tra mille difficoltà e incognite sulla reale ripresa, la struttura di Polesella gioca d'anticipo e pianifica le tappe della stagione estiva. «In queste settimane ci siamo ritrovati con Rudi Caniato dell'agenzia rodigina Live for music - spiega Christian Fusetto, gestore della struttura - e da giugno abbiamo già fissato diversi live con dj: sarà una formula rivisitata rispetto al passato, tra le proposte emerse la possibilità di fare una cena a bordo piscina con la presenza del dj. Salteranno quasi certamente, almeno per il 2021, le serate di musica afro con dj Yano e i revival anni 90, eventi che richiamavano un gran numero di appassionati e difficili da organizzare con gli assembramenti vietati e i protocolli anti-Covid. Le cene con i dj sembrano più praticabili, attendiamo solo che il Governo dia il via libera al mondo degli spettacoli. Tante speranze per ripartire sono legate ai vaccini, la politica ha promesso che entro giugno saranno vaccinati 30 milioni di italiani e facciamo pieno affidamento su questa indicazione».

Già avviati i contatti con il personale. «I ragazzi hanno accolto con gioia la chiamata e piuttosto che andare a fare la stagione al mare, preferiscono tornare a lavorare a Palazzo Rosso. Quando l'emergenza sarà terminata, i locali faranno il botto perché le persone hanno voglia di uscire e divertirsi».

Il rodigino non ha accantonato un ambizioso progetto di rilancio che riguarda il capoluogo. «Ero interessato a rilevare l'ex El Borrachito in viale Porta Po, ma c'erano alcuni lavori da effettuare per mettere a norma l'esterno del locale e soprattutto, causa Coronavirus, la capienza sarebbe stata ridotta a sole 70 persone, comprese di clienti e personale. Al momento ho rinunciato, vedremo più avanti: era un locale molto conosciuto dai frequentatori della movida e credo possa funzionare ancora».

IL DEEJAY

Migliaia di polesani si sono scatenati sulle note di Jimmi Deejay, all'anagrafe Mauro Malaspina, da oltre vent'anni promoter e organizzatore di eventi. «Il 21 febbraio 2020 ho fatto una serata con Alvaro Vitali, il leggendario Pierino, a Monselice. Fu la prima sera che si cominciò a parlare di Covid-19 nella nostra zona e dopo un anno siamo nel limbo. Quando hanno bloccato l'attività dei locali per il virus è come se avessero spento una luce: un attimo prima c'erano festa, divertimento e spensieratezza, un attimo dopo il silenzio. Improvvisamente in migliaia tra artisti e addetti eravamo senza lavoro, senza sapere se e quando avremo ricominciato. Lo Stato ci ha trattato come dilettanti e fa male per chi ha investito tempo e denaro in una professione: purtroppo non siamo adeguatamente rappresentati a livello nazionale. Ancora peggio dello stare a casa c'è ripartire e fermarsi di nuovo, i compromessi come esibirsi a pranzo o di pomeriggio, solo un palliativo, o peggio i deejay set in diretta social. Tanti colleghi, con la sofferenza nel cuore, hanno cambiato lavoro e questo è un dramma: sento che il panorama della vita notturna è mutato per sempre».

Febbraio 2020 è il mese spartiacque per il ristorante La locanda del sorriso di Bosaro. Aperto da pochi mesi, aveva saputo attrarre una buona cornice di pubblico con le cene abbinate al karaoke. Le rigide norme hanno rivoluzionato il lavoro di Giuliana Crescenzio e Samuele Clemente, che in zona gialla hanno reinventato il karaoke a pranzo nel weekend. «Gli appassionati si adattano alla formula, ma a volte non riusciamo a recuperare le spese: accontentiamo una fetta della clientela, non è sempre un affare per i gestori - spiega Crescenzio - la sera andava meglio, sono pochi gli artisti che hanno un seguito consistente a pranzo. Abbiamo la fortuna di avere due sale grandi, il rispetto delle distanze e l'uso delle mascherine permettono la massima sicurezza. Siamo più sicuri dei centri commerciali e delle stazioni: insistiamo sull'inutilità delle chiusure serali per i ristoranti a norma».

Alessandro Garbo

