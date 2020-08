LA SOSTA IN CENTRO

ROVIGO In arrivo 100 nuovi posti auto a disposizione di chi entra in città. Il progetto, risalente a qualche anno fa, è stato rispolverato dal Palazzo Nodari e sarà realizzato grazie alla collaborazione con un privato. L'ambito, infatti, è quello degli ormai celebri Piruea, uno strumento elaborato vent'anni per incentivare la collaborazione pubblico-privato in ambito urbanistico. A Rovigo la maggior parte sono stati approvati durante l'Amministrazione Avezzù. Sono circa una ventina quelli a disposizione di Palazzo Nodari: alcuni sono scaduti od hanno avuto un esito rovinoso (vedi quello dell'ex Gabar, per il quale la ditta titolare dell'accordo con il Comune è fallita).

I PIRUEA ATTIVI

Tra questi, ce ne sono due ancora in piedi, progetti che l'assessorato all'Urbanistica di Giuseppe Favaretto e il sindaco Gaffeo intendono completare. Tornando ai posti auto, si parla di un intervento garantito per 95mila euro a corredo di una serie di edifici ad uso residenziale. L'area in cui saranno realizzati è quella dell'ex Collegio Angelo Custode in via Sichirollo, quindi nella zona al limite del centro città, utile per chi arriva da viale Porta Po. Vi si accederà da via Foscolo. Adesso è un prato sostanzialmente abbandonato, un tempo era un campo da calcio a disposizione del collegio dell'Angelo Custode: una volta terminata l'asfaltatura, i posti auto saranno consegnati al Comune che deciderà successivamente se mantenerli gratuiti, magari come parcheggio scambiatore ad alta rotazione, oppure metterli a pagamento con tariffe basse, visto che la zona è distante dalle piazze centrali.

PIAZZA DUOMO

L'altro progetto tirato fuori dai cassetti dall'Amministrazione Gaffeo è quello di piazza Duomo. Seppure sia vecchio di dieci anni e abbia una visione ormai completamente differente da quella attuale, sia in termini di arredo che di principi urbanistici, il piano redatto dall'ex architetto comunale Fiorenza Ronsisivalle prevede di realizzare uno spazio che privilegi il movimento pedonale, coerentemente legato al contesto storico, e permetta comunque l'attraversamento carrabile, ma subordinato a quello pedonale. Sarà uno spazio polivalente, risultando, è il caso di dirlo, finalmente fruibile per cerimonie o feste. Attualmente, infatti, per funerali o matrimoni si è costretti a sostare su un sagrato molto piccolo e troppo a ridosso del traffico veicolare. È prevista anche la piantumazione di alcuni alberi e la cancellazione dei posti auto. L'intervento, se confermato così com'è, andrebbe a eliminare quel terribile strato di asfalto pluri-rattoppato venutosi a creare negli anni, realizzandovi una pavimentazione in pietra chiara, dalla quale emergono elementi di seduta. Le strade che sfociano nella piazza sono integrate nel progetto: via Bonatti ne riprenderebbe lo stile, in via Casalini è prevista la realizzazione del marciapiede sul lato verso la chiesa e in continuità con il nuovo marciapiede di via Bonatti. Via Badaloni verrebbe realizzata con lastre di trachite orientate perpendicolarmente alla facciata del futuro Innovation Lab, così da allargare lo spazio pedonale e creare una sorta di dilatazione della piazza anche verso sud.

Gli altri Piruea scaduti, invece, adesso saranno ripresi in mano, ma andrà avviata una trattativa per capire come mai non siano stati eseguiti i lavori promessi e studiare come portarli avanti. Si tratta di denaro che per via della normativa regionale era previsto non fosse versato direttamente al Comune quale onere di urbanizzazione, ma che andava speso direttamente dal privato per fornire un servizio alla comunità.

Alberto Lucchin

