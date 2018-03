La sorpresa di Pasqua cade dal cielo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STAZIONE SPAZIALEROVIGO Quest'anno, la sorpresa di Pasqua per gli italiani scenderà direttamente dal cielo. È la stazione spaziale cinese Tiangong-1 che sta rientrando nell'atmosfera. Fuori controllo dal 2016, potrebbe precipitare proprio sull'Italia, come ha informato la Protezione Civile. E sul web, nei Tg e sui blog, è iniziato il tam tam di notizie, previsioni, congetture che stanno creando allerta e anche un po' di apprensione. «La stazione spaziale cinese si frantumerà non appena toccherà l'atmosfera ha spiegato Luca Boaretto del...