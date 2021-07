Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEROVIGO Il calo di imprese è evidente non solo tra gli Under 30 titolari di imprese artigiane. In Polesine anche le aziende femminili attive, in tutte le forme giuridiche, sono 349 in meno nei 7 anni passati dal 31 marzo 2014. Non mancano tuttavia esempi di resilienza e di chi, perso il lavoro e nonostante la pandemia, ha deciso di riciclarsi in imprenditore.L'ANALISI«È vero che calano le ditte individuali, ma sono in aumento...