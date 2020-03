POMPIERE A RIPOSO

ROVIGO Giovedì scorso, allo scoccare della mezzanotte, ha concluso il suo ultimo turno, e per lui è risuonata una sirenata: per Giuseppe Pastorello, infatti, dopo oltre 30 anni con addosso la divisa dei vigili del fuoco, è suonata la campana del meritato risposo.

LA CARRIERA

Pastorello, Beppe per i tanti amici amici, ha lavorato a Vicenza, Padova, Mantova e Rovigo, passando attraverso i vari gradi del corpo: prima vigile volontario ausiliario, poi vigile discontinuo, poi finalmente vigile permanente, successivamente capo squadra, capo reparto e infine vice capoturno.

APPASSIONATO DI SPORT

Ora, raggiunti i 60 anni, è andato in pensione e ha svestito per l'ultima volta la sua divisa, quasi una seconda pelle. Grande attaccamento al proprio lavoro e una passione sconfinata per gli sport, Pastorello, che si è cimentato anche nelle gare di sci del corpo, come spiegano i colleghi, «ha preso parte, in questi anni, ai soccorsi per le maggiori calamità che si siano verificate a livello nazionale, sempre distinguendosi per abnegazione, coraggio, altruismo, generosità».

L'OMAGGIO DEI COLLEGHI

E proprio i colleghi di una vita, ringraziandolo per quanto ha loro insegnato e trasmesso, hanno voluto dedicargli un omaggio speciale, a sottolineare il legame che li unisce e continuerà a unirli: «Un saluto, un abbraccio, accompagnato dall'urlo delle sirene dei mezzi, tutti assieme». E per Beppe ora inizia un nuovo capitolo di vita.

