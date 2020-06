VOLONTARIATO

ROVIGO Come riprendere o proseguire le attività dell'associazione in piena sicurezza, dopo la fase di emergenza? Per rispondere ai quesiti delle associazioni ed offrire una panoramica sugli obblighi previsti dalla normativa, il Csv (Centro servizi al volontariato) organizza un seminario gratuito a distanza, che si terrà online oggi, dalle 18 alle 20, su piattaforma telematica.

Lo scopo è quello di consentire alle associazioni di conoscere la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione a quanto previsto in questo periodo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il webinar illustrerà le procedure da adottare per tutelare la salute dei volontari, dei collaboratori e naturalmente di tutte le persone che beneficiano dei servizi dell'associazione. L'incontro è gratuito ed è condotto da Nicola De Rosa e da Anna Simeone, esperti in sicurezza di Stea consulting, partner del Csv da molti anni.

I docenti proporranno una riflessione sui comportamenti etici negli ambienti di lavoro e di volontariato, per offrire poi un'ampia panoramica sulla normativa cui il volontario e il dipendente delle associazioni devono attenersi durante lo svolgimento dei servizi, dei dispositivi di protezione individuali, e delle procedure da adottare per la riapertura delle sedi associative e lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.

