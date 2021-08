Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAROVIGO La siccità non sta risparmiando nessuna coltura, e quest'anno tra quelle a rischio c'è anche l'erba medica. Nella mappa delle precipitazioni in Veneto il Polesine è una delle zone dove le piogge sono maggiormente scese sotto la media. Per anomalia delle precipitazioni si intende lo scostamento in millimetri tra il valore delle piogge calcolato nell'anno rispetto al valore medio dello stesso intervallo. Così, in confronto...