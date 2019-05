CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDAROVIGO Monica Gambardella, candidata sindaco del centrodestra, dà forfait al confronto a due richiesto dallo sfidante del centrosinistra Edoardo Gaffeo: «Se il risultato delle urne ci vedrà contenderci il ruolo di primo cittadino, sono certa non mancheranno le occasioni di confronto con Gaffeo, senza fare alcun torto a nessuno». Martedì Gaffeo aveva ha lanciato il guanto di sfida contro la rivale alla poltrona di primo cittadino del capoluogo polesano, per un vis a vis in programma il 23 maggio, appena a tre giorni dal voto. Un...