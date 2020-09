LA RIAPERTURA

ROVIGO Ha riaperto i battenti venerdì sera, dopo alcuni mesi di chiusura, la storica pizzeria di via Sant'Agostino 1, a pochi passi dal centro storico della città, un tempo nota con il nome di Vescovado. L'inaugurazione della pizzeria da asporto, ma non solo, chiamata dai nuovi titolari Albachiara, ha richiamato diverse persone. Si tratta di una vera e propria scommessa, in quanto chi ci lavorerà ha un'età davvero molto bassa. A parte uno dei pizzaioli, che ha 35 anni, tutti gli altri sono al di sotto dei 30 anni. A cominciare dal titolare, Nico Bontei, di origine moldava, cresciuto a Rovigo, dove ha anche frequentato l'Itis prima di andare a fare il meccanico nell'officina di Ugo Verza e iniziare in seguito il suo percorso di pizzaiolo allo Speedy Pizza Italia, quindi al Canaletto e al Vesuvio.

NUOVO NOME

«Abbiamo scelto Albachiara per essere diversi dagli altri e distinguerci con un nome più originale dei soliti che si trovano sulla piazza - precisa Nico, 23 anni e grande spirito imprenditoriale, nonostante la giovanissima età - Inoltre l'ex inquilino di questa pizzeria si è portato via la licenza e dunque abbiamo dovuto per forza cambiare il nome. Oltre a me, lavoreranno un pizzaiolo, attualmente impegnato al Vinile, tre ragazzi che saranno incaricati di effettuare le consegne, una cassiera e la mia fidanzata Sara, che ogni tanto mi aiuterà».

La pizzeria Vescovado era stata aperta in via Sant'Agostino nel 1995 ed è stata chiusa nella prima parte dell'estate 2020. Quindi dopo 25 anni di intensa attività, arriva una nuova realtà, che si prefigge di apportare qualche modifica, rispetto al recente passato, come ad esempio il fatto di dare la possibilità ai clienti di mangiare sul posto e in un futuro prossimo, ricavare al primo piano alcuni tavoli, per una pizzeria completa a tutti gli effetti, che possa contare su almeno una quarantina di posti. «Per quello che riguarda gli ingredienti che utilizzeremo per le pizze, utilizzeremo solo prodotti italiani, tra cui mozzarelle e latticini vari importanti da San Giovanni Rotondo, dove esiste un allevamento di bufale - aggiunge Nico - È uno dei pochi posti dove in questa azienda viene utilizzato solo latte naturale. Nel piano terra della nostra pizzeria avremo 8 posti per consumare pizze veloci. Venerdì abbiamo offerto un giro pizza e prosecco ai presenti. Cercheremo di fare la consegna a domicilio in tutti i quartieri rodigini, ovviamente in maniera sensata, senza far pagare 3 euro per la consegna per le zone più distanti dalla nostra attività».

Marco Scarazzatti

