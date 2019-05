La sfida dei sette candidati in corsa per Palazzo Nodari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAPOLUOGOROVIGO A Rovigo il tempo dei dibattiti e della propaganda è finito. Oggi, alle 7, apriranno i battenti dei 56 seggi rodigini per l'elezione della nuova Amministrazione comunale e per il rinnovo della rappresentanza italiana al Parlamento europeo. I seggi chiuderanno alle 23. Al voto sono chiamati 42.181 elettori rodigini, di cui 20.087 uomini e 22.094 donne, che per l'elezione del futuro sindaco del capoluogo polesano potranno scegliere tra una rosa di sette candidati sindaco, seguiti da 17 liste, in cui figurano complessivamente...