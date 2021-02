INNOVAZIONE

BADIA POLESINE Il tempo della pandemia porta anche alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, con scelte che puntano sempre più verso l'innovazione e mettono nel mirino l'obiettivo di superare gli ostacoli imposti dall'emergenza.

NUOVA COLLABORAZIONE

Può essere questo il caso della collaborazione tra la LucaMartini family fashion house, realtà conosciuta nel Ticino e in altri Paesi per i propri capi di abbigliamento, e la sartoria Liam in Badia Polesine. Un'intesa che ha portato alla realizzazione di una nuova linea di abbigliamento totalmente sostenibile attraverso una sorta di eco Lycra che permette di rispettare l'ambiente e di essere apprezzata a livello internazionale.

PRODUZIONE INIZIATA

«Le collaborazioni transnazionali affermano i promotori della collaborazione - non sono una Chimera e spesso portano una ventata di novità, idee, progresso e comunicazione sociale, specie quando si legano all'artigianato localizzato. Phoenix, questo è il nome del marchio, propone abbigliamento classico e moderno, con il valore aggiunto di essere sostenibile al 100%».

FILATI ECOSOSTENIBILI

Grazie all'accordo siglato nel 2020 con i produttori dei filati Econyl, la produzione è iniziata a Badia da qualche settimana proprio con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dell'estate prossima e anche, in prospettiva, dell'intera stagione 2022.

LAVORAZIONI ARTIGIANALI

Le lavorazioni avvengono interamente a mano da Ketty nella sartoria Liam che si trova in via Carducci, nel centro di Badia Polesine, sfruttando materiali particolari. I filati Econyl fanno sapere i responsabili dell'azienda - sono prodotti dalla rigenerazione di reti da pesca oceaniche, vecchi tappeti e plastiche industriali, depurati e trasformati in purissimo nylon, che viene ritrattato con le modernissime tecnologie a impatto zero anche per le colorazioni, che ne determinano le certificazioni di sostenibilità totale. La lycra così prodotta è innovativa, morbidissima e molto resistente, nonché leggera e adatta a svariate produzioni.

SOSTEGNO ALLO SPORT

Il nuovo marchio è già presente sulle piattaforme dedicate alla moda sostenibile come Fashion Revolution ed EcoFashion. I primi capi Phoenix prodotti da Liam partiranno per le nuove destinazioni in Australia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Svizzera tedesca nei prossimi giorni; si tratta di top e short particolarmente dedicati ad atlete, campionesse in varie discipline sportive e che hanno scelto di utilizzare prodotti che rispettano l'ambiente.

GLI OBIETTIVI

«In preparazione fanno sapere dalla realtà imprenditoriale ci sono anche abbigliamenti più classici, sempre realizzati con la innovativa eco-lycra, e molti altri modelli che sono già visibili sul sito ufficiale all'indirizzo www.lukemartini.com».

Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

