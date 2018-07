LA SENTENZA ROVIGO Quando è stata letta la sentenza, è scoppiata a

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAROVIGO Quando è stata letta la sentenza, è scoppiata a piangere. Perché per anni, da poliziotta dei corpi speciali, ha portato sulle spalle il fardello di un processo che la vedeva accusata, insieme al compagno, dell'ipotesi di reato di lesioni personali gravi ai danni dell'allora vicino di casa. Ieri il giudice Raffaele Belvederi ha pronunciato una sentenza di piena assoluzione per entrambi, difesi dall'avvocato Anna Osti, «perché il fatto non sussiste».E' così stata giudicata non fondata l'accusa per la quale il pm aveva...